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Бундесвер виявив невідомі безпілотники над базою, де проходять підготовку українські військові

Київ • УНН

 • 42971 перегляди

Бундесвер зафіксував шість випадків появи невідомих безпілотників над базою в Швезінгу, де тренуються українські військові на Patriot. Німецькі військові підозрюють російське шпигунство.

Бундесвер знову виявив підозрілі безпілотники над базою, де навчаються українські військовослужбовці на системах Patriot, і розслідує можливе шпигунство. Про це повідомляє Spiegel, пише УНН.

Деталі

Відповідно до внутрішнього звіту, який цитувала газета Süddeutsche Zeitung, німецька армія виявила невідомі безпілотники над авіабазою у Швезінгу шість разів у січні. Незважаючи на використання спеціальних пристроїв, німецьким військовим не вдалося посадити дрони або визначити місцезнаходження пілотів.

Авіабаза в Північному морі вважається зоною особливої ​​безпеки. Там тренуються німецькі солдати на ЗРК Patriot. Також вже кілька місяців там проходять підготовку українські військові,

- йдеться у повідомленні.

Німецька армія припускає, що за базою шпигували через навчання на системах Patriot, допускають причетність російських спецслужб.

Згідно з внутрішнім звітом, на об'єкті в Швезінгу використовувалося кілька пристроїв для боротьби з малими безпілотниками. Один з таких пристроїв - система HP47, дві інші системи також виявилися безрезультатними.

Зазначається, що це не перші подібні випадки, коли над базами, де навчаються ЗСУ, помічають невідомі дрони.

Нагадаємо

У січні у Німеччині зафіксували прольоти невідомих дронів над хімічним парком, складом боєприпасів та військовим аеродромом. Поліція розслідує можливе шпигунство в контексті російської агресії.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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