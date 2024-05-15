Будут судить экс-замминистра, которого обвиняют во взятке в 400 тыс. долларов за заключение контрактов по завышенным ценам
Киев • УНН
Бывшего заместителя министра обвиняют в вымогательстве 40 млн грн взятки и получении 400 тыс. долларов, как его части.
Перед судом предстанет бывший заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры, которого обвиняют в просьбе 40 млн грн взятки и получении его части в сумме 400 тыс. долларов. Об этом сообщили в НАБУ, пишет УНН.
Детали
В НАБУ напоминают, что летом 2022 года Кабмин выделил 1,41 млрд грн на закупку оборудования, чтобы обеспечить население альтернативными источниками света, тепла и водоснабжения в зимний период на фоне разрушения объектов критической инфраструктуры.
По данным следствия, топ-чиновник министерства вступил в сговор с группой лиц и, использовав свое служебное положение, обеспечил заключение договоров поставки по цене на 25-30% выше рыночной с заранее определенными компаниями. Те же должны были передать в качестве "вознаграждения" 7-10% от суммы контракта.
Чтобы минимизировать риск разоблачения, участники преступления прибегли к конспирации: первый транш взятки в сумме 400 тыс. долларов передали доверенному лицу заместителя министра во Львове
Вскоре после получения средств НАБУ и САП задержали его и еще четырех участников преступления, включая заместителя министра. Всю сумму неправомерной выгоды изъяли.
О подозрении сообщили заместителю министра, доверенному лицу, предпринимателю и двум его сообщникам. Действия топ-чиновника квалифицировали по ч. 4 ст. 368 УК Украины.
Напомним
В октябре прошлого года, САП завершила расследование дела экс-заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского в получении неправомерной выгоды в размере 400 тысяч долларов.
Люксовая яхта Медведчука получила статус украинского судна - АРМА15 мая 2024, 08:06 • 11929 просмотров
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
Будут судить экс-замминистра, которого обвиняют во взятке в 400 тыс. долларов за заключение контрактов по завышенным ценам
Ключевой свидетель против Трампа ожидает осуждения бывшего президента США
Генштаб: рф с начала наступления на Харьковском направлении потеряла 615 военных
Авиация рф уронила боеприпас на поселок в воронежской области - росСМИ
Харьков надежно защищен, однако враг делает все, чтобы посеять страх - Волошин
У Зеленского прокомментировали слова путина о "мире"
В Харьковской области россияне застрелили мужчину в Старице, двое полицейских среди раненых за сутки - полиция
Соглашение по гарантиям безопасности на межведомственном согласовании в Польше - посол
Корейский сценарий: Украина и рф могут через несколько месяцев согласиться на мирные переговоры - СМИ
На отдельных участках в районах Лукьянцев и Волчанска подразделения Сил обороны переместились на более выгодные позиции
Популярные
В Ростовской области РФ взорвалась топливная база
Польша заявила о рисках новых диверсий и саботажа в Европе со стороны РФ
Самолет Трампа столкнулся с другим бортом в аэропорту Флориды
15 мая: Международный день семьи, Всемирный день климата
Комитет парламента Испании признал Голодомор геноцидом и призвал помогать Украине оружием
Публикации
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные
Будут судить экс-замминистра, которого обвиняют во взятке в 400 тыс. долларов за заключение контрактов по завышенным ценам
Бывшего заместителя министра обвиняют в вымогательстве 40 млн грн взятки и получении 400 тыс. долларов, как его части.
Ключевой свидетель против Трампа ожидает осуждения бывшего президента США
Майкл Коэн, бывший адвокат Трампа и ключевой свидетель против него, признался, что хочет видеть бывшего президента осужденным в уголовном процессе за выплату денег за молчание Сторми Дэниелс.
Генштаб: рф с начала наступления на Харьковском направлении потеряла 615 военных
С начала 15 мая на фронте произошло 41 боевое столкновение, при этом интенсивные бои продолжаются на Харьковском, Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском, Кураховском и Времовском направлениях. Силы обороны наносят значительные потери российско-террористическим войскам.
Авиация рф уронила боеприпас на поселок в воронежской области - росСМИ
Российский самолет сбросил неопознанный боеприпас на поселок в воронежской области, в результате чего произошел взрыв и образовалась воронка, но жертв нет.
Харьков надежно защищен, однако враг делает все, чтобы посеять страх - Волошин
Харьков надежно защищен, но россия делает все возможное, чтобы посеять страх и панику среди гражданского населения с помощью ракетных и бомбовых обстрелов.
У Зеленского прокомментировали слова путина о "мире"
По словам советника президента Украины Михаила Подоляка, разговоры россии о "мире" и "перемирии" являются фасадом для восстановления и передислокации сил, в то же время продолжая атаки на украинские города и гражданское население.
В Харьковской области россияне застрелили мужчину в Старице, двое полицейских среди раненых за сутки - полиция
В Харьковской области российской агрессии погибли два человека, в частности, в селе Старица россияне застрелили 47-летнего гражданского мужчину, среди раненых - двое полицейских.
Соглашение по гарантиям безопасности на межведомственном согласовании в Польше - посол
Украина и Польша работают над проектом двустороннего соглашения о гарантиях безопасности, причем Польша серьезно подходит к этому вопросу, и ожидается, что соглашение будет подписано в ближайшее время, что будет отражать значительную военную помощь и поддержку Украины со стороны Польши.
Корейский сценарий: Украина и рф могут через несколько месяцев согласиться на мирные переговоры - СМИ
Администрация Байдена считает, что следующие несколько месяцев могут стать решающими в войне в Украине. Ситуация на фронте потенциально может привести к началу мирных переговоров и перемирию по "корейскому сценарию".
На отдельных участках в районах Лукьянцев и Волчанска подразделения Сил обороны переместились на более выгодные позиции
На некоторых участках вблизи Лукьянца и Волчанска подразделения ВСУ переместились на более выгодные позиции, чтобы сохранить жизнь и избежать потерь от российских огневых и штурмовых действий, одновременно не давая противнику закрепиться и проводить контратаки.