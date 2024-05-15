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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Будут судить экс-замминистра, которого обвиняют во взятке в 400 тыс. долларов за заключение контрактов по завышенным ценам

Будут судить экс-замминистра, которого обвиняют во взятке в 400 тыс. долларов за заключение контрактов по завышенным ценам

Киев  •  УНН

15 мая 2024, 09:33  •  1137 просмотра

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Бывшего заместителя министра обвиняют в вымогательстве 40 млн грн взятки и получении 400 тыс. долларов, как его части.

Перед судом предстанет бывший заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры, которого обвиняют в просьбе 40 млн грн взятки и получении его части в сумме 400 тыс. долларов. Об этом сообщили в НАБУ, пишет УНН.

Детали

В НАБУ напоминают, что летом 2022 года Кабмин выделил 1,41 млрд грн на закупку оборудования, чтобы обеспечить население альтернативными источниками света, тепла и водоснабжения в зимний период на фоне разрушения объектов критической инфраструктуры.

По данным следствия, топ-чиновник министерства вступил в сговор с группой лиц и, использовав свое служебное положение, обеспечил заключение договоров поставки по цене на 25-30% выше рыночной с заранее определенными компаниями. Те же должны были передать в качестве "вознаграждения" 7-10% от суммы контракта.

Чтобы минимизировать риск разоблачения, участники преступления прибегли к конспирации: первый транш взятки в сумме 400 тыс. долларов передали доверенному лицу заместителя министра во Львове

- говорится в сообщении.

Вскоре после получения средств НАБУ и САП задержали его и еще четырех участников преступления, включая заместителя министра. Всю сумму неправомерной выгоды изъяли.

О подозрении сообщили заместителю министра, доверенному лицу, предпринимателю и двум его сообщникам. Действия топ-чиновника квалифицировали по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Напомним

В октябре прошлого года, САП завершила расследование дела экс-заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского в получении неправомерной выгоды в размере 400 тысяч долларов.

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