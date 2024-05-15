Судитимуть ексзаступника міністра, якого звинувачують у хабарі в 400 тис. доларів за укладення контрактів за завищеними цінами
Київ • УНН
Колишнього заступника міністра звинувачують у вимаганні 40 млн грн хабара та отриманні 400 тис. доларів, як його частини.
Перед судом постане колишній заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, якого обвинувачують у проханні 40 млн грн хабаря та одержанні його частини у сумі 400 тис. доларів. Про це повідомили у НАБУ, пише УНН.
Деталі
В НАБУ нагадують, що влітку 2022 року Кабмін виділив 1,41 млрд грн на закупівлю обладнання, аби забезпечити населення альтернативними джерелами світла, тепла і водопостачання у зимовий період на тлі руйнування об‘єктів критичної інфраструктури.
За даними слідства, топпосадовець міністерства вступив у змову з групою осіб та, використавши своє службове становище, забезпечив укладення договорів поставки за ціною на 25-30% вищою за ринкову з наперед визначеними компаніями. Ті ж мали передати як "винагороду" 7-10% від суми контракту.
Аби мінімізувати ризик викриття, учасники злочину вдалися до конспірації: перший транш хабаря у сумі 400 тис. доларів передали довіреній особі заступника міністра у Львові
Невдовзі після одержання коштів НАБУ і САП затримали його та ще чотирьох учасників злочину включно із заступником міністра. Усю суму неправомірної вигоди вилучили.
Про підозру повідомили заступнику міністра, довіреній особі, підприємцю і двом його спільникам. Дії топпосадовця кваліфікували за ч. 4 ст. 368 КК України.
Нагадаємо
У жовтні минулого року, САП завершила розслідування справи ексзаступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського в одержанні неправомірної вигоди у розмірі 400 тисяч доларів.
Люксова яхта Медведчука набула статусу українського судна - АРМА15.05.24, 11:06 • 18732 перегляди