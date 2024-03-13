Будут судить бывшую украинскую чемпионку по сумо, которая перешла на сторону врага и сейчас собирает деньги для оккупационных войск в Крыму

Будут судить бывшую украинскую спортсменку, чемпионку мира по сумо Ольгу Давидко, которая сейчас скрывается в Крыму, поддерживает врага и собирает средства для его армии. Об этом сообщает СБУ и Офис генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Сообщается, что Служба безопасности завершила специальное досудебное расследование в отношении бывшей украинской спортсменки - Ольги Давидко, которая скрывается во временно захваченном Крыму и финансирует оккупационные группировки рф.

Прокуратура уже направила в суд обвинительный акт в отношении бывшей украинской спортсменки по факту пособничества государству-агрессору, за что ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Обвиняемая с 2016 года начала выступать в составе сборной рф, однако сделала перерыв в карьере после запрета российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях - говорится в сообщении.

Следствие установило, что спортсменка организовала и возглавила так называемый "благотворительный фонд" в Крыму для поддержки армии оккупантов. Она неоднократно проводила сборы средств для закупки дизельных генераторов, раций, тепловизоров и других ресурсов для военнослужащих рф, которые в том числе вели боевые действия против Украины в городе Бахмут.

Кроме того, она давала интервью для пророссийских СМИ, продвигая пропагандистские нарративы, с целью влияния на формирование информационного пространства в Крыму.

Напомним

38-летняя Ольга Давидко - бывшая украинская спортсменка. В 2014 году она поддержала аннексию Крыма. В августе 2016 года Давидко приняла гражданство россии и заявила, что завершает свои выступления за сборную Украины по сумо. Ольга Давидко стала первой в истории Украины чемпионкой мира по сумо.

Восхваляли рашизм: задержаны 4 агитаторов среди которых соратница коллаборационистки Монтян