Будут соответствующие форматы, будут новые пакеты поддержки: Зеленский о подготовке международной работы
Киев • УНН
Зеленский заявил, что Украина готовится к международным встречам для обсуждения новых пакетов поддержки, а также получил дополнительные системы противовоздушной обороны.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке международной работы и отметил, что "будут соответствующие форматы, будут новые пакеты поддержки Украины", передает УНН.
Постепенно уже готовим и международную работу следующих недель. Нужно еще больше активности ради нашей общей силы. Не только Украины и украинцев, не только Европы, а всех тех в мире, кто стремится к стабильности и ценит человеческую жизнь. Будут соответствующие форматы работы, будут новые пакеты поддержки Украины - готовим детали
Ранее
Президент Зеленский объявил, что Украина получила две дополнительные системы противовоздушной обороны, которые сбивают все.
Будут соответствующие форматы, будут новые пакеты поддержки: Зеленский о подготовке международной работы
Зеленский заявил, что Украина готовится к международным встречам для обсуждения новых пакетов поддержки, а также получил дополнительные системы противовоздушной обороны.
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