Будут соответствующие форматы, будут новые пакеты поддержки: Зеленский о подготовке международной работы

Под звуки сирен: порты Дуная увеличили перевалку грузов в 2023 году в шесть раз

В прошлом году грузооборот портов Одесской области увеличился более чем в три раза - до более 32 миллионов тонн по сравнению с довоенными показателями, а порт Измаил - более чем в два раза, до 20,2 миллиона тонн.