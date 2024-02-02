Будут соответствующие форматы, будут новые пакеты поддержки: Зеленский о подготовке международной работы

Эксклюзив
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
  •  104171 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  169455 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  198548 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  171035 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  171175 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  169017 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

Эксклюзив
Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  146964 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

Эксклюзив
Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  153925 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  168831 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

Эксклюзив
рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  170219 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Будут соответствующие форматы, будут новые пакеты поддержки: Зеленский о подготовке международной работы

Будут соответствующие форматы, будут новые пакеты поддержки: Зеленский о подготовке международной работы

Киев  •  УНН

02 февраль 2024, 19:45  •  1881 просмотра

Read in English

Зеленский заявил, что Украина готовится к международным встречам для обсуждения новых пакетов поддержки, а также получил дополнительные системы противовоздушной обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке международной работы и отметил, что "будут соответствующие форматы, будут новые пакеты поддержки Украины", передает УНН.

Постепенно уже готовим и международную работу следующих недель. Нужно еще больше активности ради нашей общей силы. Не только Украины и украинцев, не только Европы, а всех тех в мире, кто стремится к стабильности и ценит человеческую жизнь. Будут соответствующие форматы работы, будут новые пакеты поддержки Украины - готовим детали 

- сообщил Зеленский во время вечернего обращения.

Ранее

Президент Зеленский объявил, что Украина получила две дополнительные системы противовоздушной обороны, которые сбивают все.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаПолитика
yevropaЕвропа
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Будуть відповідні формати, будуть нові пакети підтримки: Зеленський про підготовку міжнародної роботи
There will be appropriate formats, new support packages: Zelensky on the preparation of international work
Новости по теме

Будут соответствующие форматы, будут новые пакеты поддержки: Зеленский о подготовке международной работы

Зеленский заявил, что Украина готовится к международным встречам для обсуждения новых пакетов поддержки, а также получил дополнительные системы противовоздушной обороны.

Война •   •  1881 просмотра
Будут соответствующие форматы, будут новые пакеты поддержки: Зеленский о подготовке международной работы

Кулеба призвал ОБСЕ предоставить приоритет в защите национальных меньшинств в россии

Министр Кулеба призвал ОБСЕ предоставить приоритет защите прав национальных меньшинств в России и сделать этот вопрос ключевым в своей повестке дня, ссылаясь на недавние события в Башкортостане, где власти расправляются с инакомыслием против войны.

Война •   •  4790 просмотра
Кулеба призвал ОБСЕ предоставить приоритет в защите национальных меньшинств в россии

Председатель ОБСЕ 23 февраля будет созывать заседание по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения рф в Украину

Действующий председатель ОБСЕ созывает заседание по случаю второй годовщины полномасштабной российской агрессии против Украины и продолжить поддержку Украины в условиях продолжающейся войны.

Война •   •  4668 просмотра
Председатель ОБСЕ 23 февраля будет созывать заседание по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения рф в Украину

Сбивают все: Зеленский заявил, что в Украину прибыли еще две системы ПВО

Президент Зеленский объявил, что Украина получила две дополнительные системы противовоздушной обороны, которые сбивают все. Кроме того, он отметил, что систем еще недостаточно для полной защиты Украины.

Война •   •  5883 просмотра
Сбивают все: Зеленский заявил, что в Украину прибыли еще две системы ПВО

Кулеба призвал председателя ОБСЕ принять дополнительные шаги в отношении похищения украинских детей

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ОБСЕ принять дополнительные меры для решения проблемы похищения россией украинских детей и гражданских заложников.

Война •   •  9593 просмотра
Кулеба призвал председателя ОБСЕ принять дополнительные шаги в отношении похищения украинских детей

Ушла из дома и перестала выходить на связь: в Одесской области нашли тело 15-летней девушки

Тело 15-летней девочки из Одесской области было найдено после того, как она пропала без вести. Сейчас полиция установила личность подозреваемого в ее смерти.

Криминал и ЧП •   •  9858 просмотра
Ушла из дома и перестала выходить на связь: в Одесской области нашли тело 15-летней девушки

Фьюри во время спарринга получил травму. Бой с Усиком перенесли

Запланированный на 17 февраля титульный бой Тайсона Фьюри с Александром Усиком в супертяжелом весе был перенесен из-за травмы, которую Фьюри получил во время спарринга и которая потребовала наложения швов.

Спорт •   •  10935 просмотра
Фьюри во время спарринга получил травму. Бой с Усиком перенесли

Увольнение Секретаря СНБО Данилова фейк - Центр противодействия дезинформации

Центр противодействия дезинформации опроверг сообщения об отставке секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, назвав фейком информацию, распространенную в телеграм-каналах.

Война •   •  17412 просмотра
Увольнение Секретаря СНБО Данилова фейк - Центр противодействия дезинформации

Под звуки сирен: порты Дуная увеличили перевалку грузов в 2023 году в шесть раз

В прошлом году грузооборот портов Одесской области увеличился более чем в три раза - до более 32 миллионов тонн по сравнению с довоенными показателями, а порт Измаил - более чем в два раза, до 20,2 миллиона тонн.

Война •   •  17849 просмотра
Под звуки сирен: порты Дуная увеличили перевалку грузов в 2023 году в шесть раз

США ввели санкции против ряда компаний, причастных к производству "шахедов"

Министерство финансов США ввело санкции против иранских и гонконгских компаний причастных к производству иранских баллистических ракет и беспилотников серии Shahed.

Новости Мира •   •  13172 просмотра
США ввели санкции против ряда компаний, причастных к производству "шахедов"