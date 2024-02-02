Будуть відповідні формати, будуть нові пакети підтримки: Зеленський про підготовку міжнародної роботи

Президент України Володимир Зеленський розповів про підготовку міжнародної роботи і зауважив, що "будуть відповідні формати, будуть нові пакети підтримки України", передає УНН.

Поступово вже готуємо й міжнародну роботу наступних тижнів. Потрібно ще більше активності заради нашої спільної сили. Не лише України та українців, не лише Європи, а всіх тих у світі, хто прагне стабільності й цінує людське життя. Будуть відповідні формати роботи, будуть нові пакети підтримки України – готуємо деталі - повідомив Зеленський під час вечірнього звернення.

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