Будуть відповідні формати, будуть нові пакети підтримки: Зеленський про підготовку міжнародної роботи
Київ • УНН
Зеленський заявив, що Україна готується до міжнародних зустрічей для обговорення нових пакетів підтримки, а також отримав додаткові системи протиповітряної оборони.
Президент України Володимир Зеленський розповів про підготовку міжнародної роботи і зауважив, що "будуть відповідні формати, будуть нові пакети підтримки України", передає УНН.
Поступово вже готуємо й міжнародну роботу наступних тижнів. Потрібно ще більше активності заради нашої спільної сили. Не лише України та українців, не лише Європи, а всіх тих у світі, хто прагне стабільності й цінує людське життя. Будуть відповідні формати роботи, будуть нові пакети підтримки України – готуємо деталі
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Президент Зеленський оголосив, що Україна отримала дві додаткові системи протиповітряної оборони, які збивають все.