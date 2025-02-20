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Будут говорить об Украине: в ЮАР собрались министры иностранных дел стран G20

Киев  •  УНН

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В Йоханнесбурге началась встреча министров иностранных дел G20 для обсуждения мировой торговли и ситуации в Украине. Госсекретарь США Марко Рубио отказался от участия, зато присутствует глава МИД РФ Лавров.

В четверг и пятницу в Йоханнесбурге (Южно-Африканская Республика) пройдет встреча министров иностранных дел стран Группы двадцати (G20). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Отмечается, что встреча происходит на фоне напряженности в отношении мировой торговли, а также ситуации в Украине. Страны G20, на которые приходится примерно 85% мирового ВВП и три четверти торговли, часто пытаются объясниться один на один, но геополитические разногласия после вторжения России в Украину в 2022 году сделали их "более беспокойными, чем когда-либо". Разногласия усилились после того, как президент США Дональд Трамп ввел быстрые изменения в торговой и внешней политике Вашингтона.

Геополитическая напряженность и рост нетерпимости, конфликты и войны ... угрожают и без того хрупкому глобальному сосуществованию. ... Как G20 мы должны продолжать выступать за дипломатическое решение конфликтов,

- сказал во вступительной речи президент ЮАР Сирил Рамафоса, который занимает должность президента группы.

Издание указывает, что представители США - в частности, госсекретарь Марко Рубио - не присутствуют на мероприятии. Зато во встрече принимает участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Напомним

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не планирует посещать саммит G20 в Йоханнесбурге. Причиной его отказа является политика Южно-Африканской Республики, ныне председательствующей в организации.

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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