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Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

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"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

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Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Говоритимуть про Україну: у ПАР зібралися міністри закордонних справ країн G20

Київ • УНН

 • 25685 перегляди

У Йоганнесбурзі розпочалася зустріч міністрів закордонних справ G20 для обговорення світової торгівлі та ситуації в Україні. Держсекретар США Марко Рубіо відмовився від участі, натомість присутній глава МЗС рф лавров.

У четвер та п’ятницю в Йоганнесбурзі (Південно-Африканська Республіка) триватиме зустріч міністрів закордонних справ країн Групи двадцяти (G20). Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Зазначається, що зустріч відбувається на тлі напруженості щодо світової торгівлі, а також ситуації в Україні. Країни G20, на які припадає приблизно 85% світового ВВП і три чверті торгівлі, часто намагаються порозумітися сам на сам, але геополітичні розбіжності після вторгнення росії в Україну в 2022 році зробили їх "неспокійнішими, ніж будь-коли". Розбіжності посилилися після того, як президент США Дональд Трамп запровадив швидкі зміни в торговельній та зовнішній політиці Вашингтона.

Геополітична напруженість і зростання нетерпимості, конфлікти та війни ... загрожують і без того крихкому глобальному співіснуванню. … Як G20 ми повинні продовжувати виступати за дипломатичне вирішення конфліктів,

- сказав у вступній промові президент ПАР Сиріл Рамафоса, який займає посаду президента групи.

Видання вказує, що представники США – зокрема, держсекретар Марко Рубіо - не присутні на заході. Натомість у зустрічі бере учапсть міністр закордонних справ рф сергій лавров.

Нагадаємо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що не планує відвідувати саміт G20 в Йоганнесбурзі. Причиною його відмови є політика Південно-Африканської Республіки, що нині головує в організації.

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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