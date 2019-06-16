Строители поздравили медиков с профессиональным праздником
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Ко дню медицинского работника представители Холдинговой компании "Киевгорстрой" поздравили коллектив многопрофильной клиники "Медбуд", сообщает УНН.
Накануне дня медицинского работника 18 специалистов многопрофильной клиники "Медбуд" отмечены высокими государственными наградами. Также поблагодарил медиков за их труд Киевский городской глава. Ряд медработников клиники получили благодарности и от председателя правления - президента АО "ХК" Киевгорстрой".
От имени Правления и всего трудового коллектива Холдинговой компании "Киевгорстрой" врачей поздравил Вице-президент Аркадий Бондарев. Он отметил высокую ответственность медиков, преданность своему делу и профессионализм всего коллектива.
"Небольшая медико-санитарная часть была открыта в 1979. Именно с нее началась история сегодняшней мощной клиники "Медбуд". То есть, можно сказать, что "Киевгорстрой" и "Медбуд" в отношениях уже 40 лет. И эти отношения дружеские и взаимные. Вы беспокоитесь о здоровье киевлян и наших строителей, мы - помогаем вам с ремонтами помещений или необходимым для нормального функционирования больницы оборудованием.
Мне приятно сегодня поздравить вас профессиональным праздником, с наградами, которых достоин каждый из вас, перевести слова благодарности от администрации и всего коллектива "Киевгорстрой". Врачи не Боги, но божьи помощники, говорят в народе. Народ скажет, как завяжет. Потому что если прибегнуть к юмору, что жизнь - это болезнь, передающаяся половым путем и имеет летальный исход, то встречает нас в этом мире медицинский работник, и провожает в другие миры тоже он. Всегда рядом с первого и до последнего дня. Приветствую вас, профессионалов, преданных своему призванию, с днем медицинского работника. Желаю вам крепкого здоровья, благодарных пациентов и семейного уюта. Чтобы жизнь и работа были в радость", - поздравил врачей Аркадий Бондарев.
Многофункциональный медицинский центр "Медбуд" с соответствующим оборудованием и возможностями для современной диагностики, лечения и профилактики различных заболеваний, создан при поддержке и активном участии Холдинговой компании "Киевгорстрой".