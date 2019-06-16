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Строители поздравили медиков с профессиональным праздником

Киев • УНН

 • 20181 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Ко дню медицинского работника представители Холдинговой компании "Киевгорстрой" поздравили коллектив многопрофильной клиники "Медбуд", сообщает УНН.

Строители поздравили медиков с профессиональным праздником

Накануне дня медицинского работника 18 специалистов многопрофильной клиники "Медбуд" отмечены высокими государственными наградами. Также поблагодарил медиков за их труд Киевский городской глава. Ряд медработников клиники получили благодарности и от председателя правления - президента АО "ХК" Киевгорстрой".

От имени Правления и всего трудового коллектива Холдинговой компании "Киевгорстрой" врачей поздравил Вице-президент Аркадий Бондарев. Он отметил высокую ответственность медиков, преданность своему делу и профессионализм всего коллектива. 

"Небольшая медико-санитарная часть была открыта в 1979. Именно с нее началась история сегодняшней мощной клиники "Медбуд". То есть, можно сказать, что "Киевгорстрой" и "Медбуд" в отношениях уже 40 лет. И эти отношения дружеские и взаимные. Вы беспокоитесь о здоровье киевлян и наших строителей, мы - помогаем вам с ремонтами помещений или необходимым для нормального функционирования больницы оборудованием.

Мне приятно сегодня поздравить вас профессиональным праздником, с наградами, которых достоин каждый из вас, перевести слова благодарности от администрации и всего коллектива "Киевгорстрой". Врачи не Боги, но божьи помощники, говорят в народе. Народ скажет, как завяжет. Потому что если прибегнуть к юмору, что жизнь - это болезнь, передающаяся половым путем и имеет летальный исход, то встречает нас в этом мире медицинский работник, и провожает в другие миры тоже он. Всегда рядом с первого и до последнего дня. Приветствую вас, профессионалов, преданных своему призванию, с днем медицинского работника. Желаю вам крепкого здоровья, благодарных пациентов и семейного уюта. Чтобы жизнь и работа были в радость", - поздравил врачей Аркадий Бондарев.

Многофункциональный медицинский центр "Медбуд" с соответствующим оборудованием и возможностями для современной диагностики, лечения и профилактики различных заболеваний, создан при поддержке и активном участии Холдинговой компании "Киевгорстрой".

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