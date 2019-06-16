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Будівельники привітали медиків з професійним святом

Київ • УНН

 • 20181 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. До дня медичного працівника представники Холдингової компанії "Київміськбуд" привітали колектив багатопрофільної клініки "Медбуд", повідомляє УНН.

Будівельники привітали медиків з професійним святом

Напередодні дня медичного працівника 18 фахівців багатопрофільної клініки "Медбуд" відзначені високими державними нагородами. Також подякував медикам за їхню працю Київський міський голова. Ряд медпрацівників клініки отримали подяки і від голови правління – президента ПрАТ "ХК "Київміськбуд".

Від імені Правління і всього трудового колективу Холдингової компанії "Київміськбуд" лікарів привітав Віце-президент Аркадій Бондарев. Він відзначив високу відповідальність медиків, відданість своїй справі і професіоналізм всього колективу.

"Невелика медико-санітарна частина була відкрита у 1979. Саме з неї почалась історія сьогоднішньої потужної клініки "Медбуд". Тобто, можна сказати, що "Київміськбуд" і "Медбуд" у стосунках вже 40 років. І ці стосунки дружні і взаємні. Ви турбуєтесь про здоров’я киян і наших будівельників, ми – допомагаємо вам з ремонтами приміщень або необхідним для нормального функціонування лікарні обладнанням.

Мені приємно сьогодні привітати вас професійним святом, з нагородами, яких гідний кожен з вас, переказати слова подяки від Правління і всього колективу "Київміськбуд". Лікарі не Боги, але божі помічники, говорять в народі. А народ скаже, як зав’яже. Бо якщо вдатись до гумору, що життя – це хвороба, що передається статевим шляхом і має летальний результат, то зустрічає нас у цьому світі медичний працівник, і проводжає в інші світи теж він. Завжди поруч з першого і до останнього дня. Вітаю вас, професіоналів, відданих своєму покликанню, з днем медичного працівника. Бажаю вам міцного здоров’я, вдячних пацієнтів і родинного затишку. Щоб і життя, і робота були в радість", – привітав лікарів Аркадій Бондарев.

Багатофункціональний медичний центр "Медбуд" із відповідним обладнанням та можливостями для сучасної діагностики, лікування і профілактики різних захворювань, створено за підтримки та активної участі Холдингової компанії "Київміськбуд".

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