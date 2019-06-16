Будівельники привітали медиків з професійним святом
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. До дня медичного працівника представники Холдингової компанії "Київміськбуд" привітали колектив багатопрофільної клініки "Медбуд", повідомляє УНН.
Напередодні дня медичного працівника 18 фахівців багатопрофільної клініки "Медбуд" відзначені високими державними нагородами. Також подякував медикам за їхню працю Київський міський голова. Ряд медпрацівників клініки отримали подяки і від голови правління – президента ПрАТ "ХК "Київміськбуд".
Від імені Правління і всього трудового колективу Холдингової компанії "Київміськбуд" лікарів привітав Віце-президент Аркадій Бондарев. Він відзначив високу відповідальність медиків, відданість своїй справі і професіоналізм всього колективу.
"Невелика медико-санітарна частина була відкрита у 1979. Саме з неї почалась історія сьогоднішньої потужної клініки "Медбуд". Тобто, можна сказати, що "Київміськбуд" і "Медбуд" у стосунках вже 40 років. І ці стосунки дружні і взаємні. Ви турбуєтесь про здоров’я киян і наших будівельників, ми – допомагаємо вам з ремонтами приміщень або необхідним для нормального функціонування лікарні обладнанням.
Мені приємно сьогодні привітати вас професійним святом, з нагородами, яких гідний кожен з вас, переказати слова подяки від Правління і всього колективу "Київміськбуд". Лікарі не Боги, але божі помічники, говорять в народі. А народ скаже, як зав’яже. Бо якщо вдатись до гумору, що життя – це хвороба, що передається статевим шляхом і має летальний результат, то зустрічає нас у цьому світі медичний працівник, і проводжає в інші світи теж він. Завжди поруч з першого і до останнього дня. Вітаю вас, професіоналів, відданих своєму покликанню, з днем медичного працівника. Бажаю вам міцного здоров’я, вдячних пацієнтів і родинного затишку. Щоб і життя, і робота були в радість", – привітав лікарів Аркадій Бондарев.
Багатофункціональний медичний центр "Медбуд" із відповідним обладнанням та можливостями для сучасної діагностики, лікування і профілактики різних захворювань, створено за підтримки та активної участі Холдингової компанії "Київміськбуд".