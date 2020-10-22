"Будивельник" потерпел третье поражение подряд на старте розыгрыша Суперлиги
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Баскетболисты “Одессы” провели домашний поединок украинской баскетбольной Суперлиги против возрожденного “Будивельника”, передает корреспондент УНН.
Первая четверть завершилась с разгромным преимуществом одесситов — 27:12. Во второй четверти киевлянам удалось стабилизировать игру, но после большого перерыва безудержный Блэйлок попал почти все попытки из-за трехочковой линии и помог “Одессе” праздновать уверенный выигрыш — 86:69.
У победителей Блэйлок набрал 34 очка и 9 подборов, у “Будивельника” — 18 в активе Козлова.
Данный выигрыш стал первым для “Одессы” при 4 поражениях. “Будивельник” имеет три поражения в трех матчах.
Также добавим, “Одесса” свой следующий матч сыграет 30 октября на выезде против “Харьковских Соколов”, а “Будивельник” — 24 октября в Южном будет противостоять “Химику”.