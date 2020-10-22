“Будівельник” зазнав третьої поспіль поразки на старті розіграшу Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Баскетболісти “Одеси” провели домашній поєдинок української баскетбольної Суперліги проти відродженого “Будівельника”, передає кореспондент УНН.
Перша чверть завершилася з розгромною перевагою одеситів — 27:12. У другій чверті киянам вдалося стабілізувати гру, але після великої перерви нестримний Блейлок влучив майже усі спроби із-за триочкової лінії та допоміг “Одесі” святкувати впевнений виграш — 86:69.
У переможців Блейлок набрав 34 очки і 9 підбирань, у “Будівельника” — 18 в активі Козлова.
Даний виграш став першим для “Одеси” при 4 поразках. “Будівельник” має три поразки в трьох матчах.
Також додамо, “Одеса” свій наступний матч зіграє 30 жовтня на виїзді проти “Харківських Соколів”, а “Будівельник” — 24 жовтня в Южному протистоятиме “Хіміку”.