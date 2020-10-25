"Будивельник" завоевал первый выигрыш после возрождения клуба

Столичный коллектив не проиграл ни одной четверти и три из них завершил в свою пользу. Счет баталии — 84:74.

В составе Химика лучшим был Льюис Салливан. В его активе дабл-дабл из 17 очков и 15 подборов. У “Будивельника” самым результативным стал Джонатан Джонсон. Он также собрал дабл-дабл — 19 очков и 10 подборов.

В “Будивельника” появилась 1 победа в 4-х матчах. “Химик” имеет 1 победу и 4 фиаско.

Добавим, “Химик” сыграет 30 октября в гостях у “Днепра”. “Будивельник” 29 октября примет “Николаев”.