"Будивельник" завоевал первый выигрыш после возрождения клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Киевский “Будивельник” победил “Химик” на выезде и таким образом оформил первую победу после возвращения, передает УНН со ссылкой на ФБУ.
Столичный коллектив не проиграл ни одной четверти и три из них завершил в свою пользу. Счет баталии — 84:74.
В составе Химика лучшим был Льюис Салливан. В его активе дабл-дабл из 17 очков и 15 подборов. У “Будивельника” самым результативным стал Джонатан Джонсон. Он также собрал дабл-дабл — 19 очков и 10 подборов.
В “Будивельника” появилась 1 победа в 4-х матчах. “Химик” имеет 1 победу и 4 фиаско.
Добавим, “Химик” сыграет 30 октября в гостях у “Днепра”. “Будивельник” 29 октября примет “Николаев”.