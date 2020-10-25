“Будівельник” завоював перший виграш після відродження клубу

Столичний колектив не програв жодної чверті і три з них завершив на свою користь. Рахунок баталії — 84:74.

У складі Хіміка найкращим був Льюїс Салліван. В його активі дабл-дабл з 17 очок та 15 підбирань. В “Будівельника” найрезультативнішим став Джонатан Джонсон. Він також назбирав дабл-дабл — 19 очок та 10 підбирань.

У “Будівельника” стала 1 звитяга в 4-х матчах. “Хімік” має 1 перемогу і 4 фіаско.

Додамо, “Хімік” зіграє 30 жовтня в гостях у “Дніпра”. “Будівельник” 29 жовтня прийме “Миколаїв”.