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“Будівельник” завоював перший виграш після відродження клубу

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Київський “Будівельник” переміг южненський “Хімік” на виїзді і таким чином оформив першу звитягу після повернення, передає УНН з посиланням на ФБУ.

Столичний колектив не програв жодної чверті і три з них завершив на свою користь. Рахунок баталії — 84:74.
У складі Хіміка найкращим був Льюїс Салліван. В його активі дабл-дабл з 17 очок та 15 підбирань. В “Будівельника” найрезультативнішим став Джонатан Джонсон. Він також назбирав дабл-дабл — 19 очок та 10 підбирань.

У “Будівельника” стала 1 звитяга в 4-х матчах. “Хімік” має 1 перемогу і 4 фіаско.

Додамо, “Хімік” зіграє 30 жовтня в гостях у “Дніпра”. “Будівельник” 29 жовтня прийме “Миколаїв”.

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