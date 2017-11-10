"Будивельник" в концовке матча вырвал победу у баскетболистов "Николаева"

Благодаря точному броску под сирену с середины площадке Виталия Зотова команды ушли на первый перерыв при результата 25:19 в пользу киевлян. В дальнейшем гостям удалось выровнять цифры на табло и судьба поединка решалась в заключительном промежутке.

В клатч-тайм соперники входили с равным счетом, хотя, по две с половиной минуты до конца встречи "строители" даже проигрывали "-2". Но тут в очередной раз был на высоте американец Генри Дугат, который реализовал несколько тяжелых проходов и заработал для соперника несколько фолов. В ключевой момент подопечные Коваля сумели и отразиться, спровоцировав две потери для гостей. В результате победа 83:79.

Персональная статистика:

"Будивельник": Дугат 24 очка + 5 подборов + 7 передач + 4 перехвата, Отверченко 20 + 6 передач + 5 перехватов, Крутоус 10 Сандул 11 Анисимов 4 - старт; Бристол 3 + 5 подборов, Луна 6, Зотов 5

"Николаев": Тонченко 3, Попов 4, Мусиенко, Онуфриев 16 Аникиенко 10 + 5 подборов - старт; Иванов, Шостуха 11 - 4 потери, Носков 17 Давидюк, Кушниров 18 + 6 подборов.

Отметим, что "Будивельник" в числе лидеров чемпионата - 7 побед при 2 поражениях. "Николаев" имеет нейтральный процент побед и поражений - 4: 4.