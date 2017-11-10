"Будівельник" в кінцівці матчу вирвав перемогу у баскетболістів "Миколаєва"

Завдяки влучному кидку під сирену із середини майданчику Віталія Зотова команди пішли на першу перерву за результату 25:19 на користь киян. Надалі гостям вдалося вирівняти цифри на табло і доля поєдинку вирішувалася в заключному проміжку.

У клатч-тайм суперники входили з рівним рахунком, хоча, за дві з половиною хвилини до кінця зустрічі "будівельники" навіть програвали "-2". Але тут в черговий раз був на висоті американець Генрі Дугат, який реалізував кілька важких проходів і заробив для суперника кілька фолів. У ключовий момент підопічні Коваля зуміли і відбитися, спровокувавши дві втрати для гостей. Як наслідок звитяга 83:79.

Персональна статистика:

"Будівельник": Дугат 24 очки + 5 підбирань + 7 передач + 4 перехоплення, Отверченко 20 + 6 передач + 5 перехоплень, Крутоус 10, Сандул 11, Анісімов 4 - старт; Брістол 3 + 5 підбирань, Місяць 6, Зотов 5

"Миколаїв": Тонченко 3, Попов 4, Мусієнко, Онуфрієв 16, Анікієнко 10 + 5 підбирань - старт; Іванов, Шостуха 11 - 4 втрати, Носков 17, Давидюк, Кушніров 18 + 6 підбирань.

Відзначимо, що "Будівельник" у числі лідерів чемпіонату – 7 перемог при 2 поразках. "Миколаїв" має нейтральний відсоток перемог і поразок – 4:4.