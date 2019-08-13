Дом Versace извинился перед Китаем за футболки со "странами" Гонконг и Макао
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Элитный итальянский бренд Версаче принес извинения за то, что на одной из его футболок Гонконг и Макао были обозначены как страны, а не автономные территории, что вызвало резкую критику в китайских социальных сетях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NHK.
Социальные сети в Китае выразили критику по поводу дизайна этих футболок, говоря, что любые попытки посягательства на суверенитет Китая являются непростительными.
Представитель бренда Версаче, известная китайская актриса Ян Ми также опубликовала заявление в интернете, сказав, что она разрывает контракт с этим модным домом. Она выразила свое негодование по этому поводу.
Версаче опубликовал заявление, признав свою невнимательность и принеся глубокие извинения за те последствия, к которым она привела.
В заявлении говорится, что модный дом любит Китай и уважает его территорию и суверенитет.
Компания также сказала, что она уже изъяла эти футболки из продажи.
Напомним, воздушное сообщение с международным аэропортом Гонконга, на территории которого демонстранты устроили протестную акцию против экстрадиции, которая привела к отмене сотен рейсов, восстановлено.