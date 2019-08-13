Дом Versace извинился перед Китаем за футболки со "странами" Гонконг и Макао

КИЕВ. 13 августа. УНН. Элитный итальянский бренд Версаче принес извинения за то, что на одной из его футболок Гонконг и Макао были обозначены как страны, а не автономные территории, что вызвало резкую критику в китайских социальных сетях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NHK.