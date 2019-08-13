Повітряне сполучення Гонконгу відновлено

"Ми відновили реєстрацію на рейси", - заявив агентству представник аеропорту. Як зазначає AFP, судячи з табло повітряної гавані, літаки знову починають прибувати в аеропорт і відправлятися з нього.

Нагадаємо, міжнародний аеропорт Гонконгу скасував всі вильоти, в той час як антиурядові акції протесту в його головному терміналі тривають четвертий день.

Так, тисячі людей зібралися в аеропорту, який є одним з найбільш завантажених міжнародних аеропортів в світі.

У заяві аеропорту кажуть, що публічні збори “серйозно порушили діяльність”.

Як повідомляв УНН, 11 серпня учасники протесту в Гонконзі організували в аеропорту мегаполісу флешмоб, щоб привернути увагу міжнародної спільноти до демонстрацій.

Антиурядові протести в Гонконзі тривають десятий тиждень. Мітинги почалися у відповідь на спробу влади прийняти закон, який спрощував би екстрадицію на територію Китаю.