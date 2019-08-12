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Аеропорт Гонконгу скасував польоти через протести

Аеропорт Гонконгу скасував польоти через протести

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Міжнародний аеропорт Гонконгу скасував всі вильоти, в той час як антиурядові акції протесту в його головному терміналі тривають четвертий день, передає УНН з посиланням на BBC.

Так, тисячі людей зібралися в аеропорту, який є одним з найбільш завантажених міжнародних аеропортів в світі.

У заяві аеропорту кажуть, що публічні збори “серйозно порушили діяльність”.

Як повідомляв УНН, 11 серпня учасники протесту в Гонконзі організували в аеропорту мегаполісу флешмоб, щоб привернути увагу міжнародної спільноти до демонстрацій.

Антиурядові протести в Гонконзі тривають десятий тиждень. Мітинги почалися у відповідь на спробу влади прийняти закон, який спрощував би екстрадицію на територію Китаю.

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