Аеропорт Гонконгу скасував польоти через протести
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Міжнародний аеропорт Гонконгу скасував всі вильоти, в той час як антиурядові акції протесту в його головному терміналі тривають четвертий день, передає УНН з посиланням на BBC.
Так, тисячі людей зібралися в аеропорту, який є одним з найбільш завантажених міжнародних аеропортів в світі.
У заяві аеропорту кажуть, що публічні збори “серйозно порушили діяльність”.
Як повідомляв УНН, 11 серпня учасники протесту в Гонконзі організували в аеропорту мегаполісу флешмоб, щоб привернути увагу міжнародної спільноти до демонстрацій.
Антиурядові протести в Гонконзі тривають десятий тиждень. Мітинги почалися у відповідь на спробу влади прийняти закон, який спрощував би екстрадицію на територію Китаю.