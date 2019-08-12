Аэропорт Гонконга отменил полеты из-за протестов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Международный аэропорт Гонконга отменил все вылеты, в то время как антиправительственные акции протеста в его главном терминале продолжаются четвертый день, передает УНН со ссылкой на BBC.
Так, тысячи людей собрались в аэропорту, который является одним из самых загруженных международных аэропортов в мире.
В заявлении аэропорта говорят, что публичные собрания “серьезно нарушили деятельности”.
Как сообщал УНН, 11 августа участники протеста в Гонконге организовали в аэропорту мегаполиса флешмоб, чтобы привлечь внимание международного сообщества к демонстрациям.
Антиправительственные протесты в Гонконге продолжаются десятый неделю. Митинги начались в ответ на попытку власти принять закон, который упрощал экстрадицию на территорию Китая.