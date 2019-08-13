Воздушное сообщение Гонконге восстановлено
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Воздушное сообщение с международным аэропортом Гонконга, на территории которого демонстранты устроили протестную акцию, которая привела к отмене сотен рейсов, восстановлено. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
"Мы восстановили регистрацию на рейсы", - заявил агентству представитель аэропорта. Как отмечает AFP, судя по табло воздушной гавани, самолеты снова начинают прибывать в аэропорт и отправляться из него.
Напомним, международный аэропорт Гонконга отменил все вылеты, в то время как антиправительственные акции протеста в его главном терминале продолжаются четвертый день.
Так, тысячи людей собрались в аэропорту, который является одним из самых загруженных международных аэропортов в мире.
В заявлении аэропорта говорят, что публичные собрания "серьезно нарушили деятельность".
Как сообщал УНН, 11 августа протестующие в Гонконге организовали в аэропорту мегаполиса флешмоб, чтобы привлечь внимание международного сообщества к демонстрациям.
Антиправительственные протесты в Гонконге продолжаются десятую неделю. Митинги начались в ответ на попытку власти принять закон, который упрощал экстрадицию на территорию Китая.