Будинок Versace вибачився перед Китаєм за футболки з "країнами" Гонконг і Макао
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Елітний італійський бренд Версаче приніс вибачення за те, що на одній з його футболок Гонконг і Макао були позначені як країни, а не автономні території, що викликало різку критику в китайських соціальних мережах. Про це повідомляє УНН з посиланням на NHK.
Соціальні мережі в Китаї висловили критику з приводу дизайну цих футболок, кажучи, що будь-які спроби посягання на суверенітет Китаю є неприпустимими.
Представник бренду Версаче, відома китайська актриса Ян Мі також опублікувала заяву в інтернеті, сказавши, що вона розриває контракт з цим модним будинком. Вона висловила своє обурення з цього приводу.
Версаче опублікував заяву, визнавши свою неуважність і принісши вибачення за ті наслідки, до яких вона призвела.
У заяві говориться, що модний будинок любить Китай і поважає його територію і суверенітет.
Компанія також сказала, що вона вже вилучила ці футболки з продажу.
Нагадаємо, повітряне сполучення з міжнародним аеропортом Гонконгу, на території якого демонстранти влаштували протестну акцію проти екстрадиції, яка призвела до скасування сотень рейсів, відновлено.