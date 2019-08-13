Будинок Versace вибачився перед Китаєм за футболки з "країнами" Гонконг і Макао

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Елітний італійський бренд Версаче приніс вибачення за те, що на одній з його футболок Гонконг і Макао були позначені як країни, а не автономні території, що викликало різку критику в китайських соціальних мережах. Про це повідомляє УНН з посиланням на NHK.