Дом обрушился в Стамбуле, один человек погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В районе Стамбула Зейтинбурну обвалился дом, в результате чего погиб один человек и еще по меньшей мере пять получили травмы. Об этом сообщает Hurriyet Daily News, передает УНН.
Семиэтажный дом обрушился 13 января в районе Зейтинбурну города Стамбул. К месту происшествия выехали машины скорой помощи и спасателей.
Как отмечается, двух пострадавших доставили в больницу. Спасатели пытаются выяснить, есть ли еще люди под завалами.
Сообщается, что дом на 56 квартир был выселен в 2015 году.