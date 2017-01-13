Будинок обвалився у Стамбулі, одна людина загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. У районі Стамбула Зейтінбурну обвалився будинок, внаслідок чого загинула одна людина і ще щонайменше п'ятеро осіб отримали травми. Про це повідомляє Hurriyet Daily News, передає УНН.
Семиповерховий будинок обвалився 13 січня у районі Зейтінбурну Стамбула. До місця події виїхала низка машин швидкої допомоги і рятувальників.
Як зазначається, двох постраждалих доставили до лікарні. Рятувальники намагаються з'ясувати, чи є ще люди під завалами.
Повідомляється, що будинок на 56 квартир був відселений у 2015 році.