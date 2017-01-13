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Будинок обвалився у Стамбулі, одна людина загинула

Будинок обвалився у Стамбулі, одна людина загинула

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. У районі Стамбула Зейтінбурну обвалився будинок, внаслідок чого загинула одна людина і ще щонайменше п'ятеро осіб отримали травми. Про це повідомляє Hurriyet Daily News, передає УНН.

Семиповерховий будинок обвалився 13 січня у районі Зейтінбурну Стамбула. До місця події виїхала низка машин швидкої допомоги і рятувальників.

Як зазначається, двох постраждалих доставили до лікарні. Рятувальники намагаються з'ясувати, чи є ще люди під завалами.

Повідомляється, що будинок на 56 квартир був відселений у 2015 році.

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