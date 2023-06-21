Буданов опроверг информацию о размещении россиянами своего ядерного оружия в беларуси

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"Процесс подготовки к возможному перемещению продолжается. Хранилища готовятся. Но пока ни одна боеголовка еще не перемещена", - сказал Буданов.

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9 июня 2023 года на встрече с самопровозглашённым президентом беларуси александром лукашенко путин заявил, что размещение российского тактического ядерного оружия в беларуси начнётся после того, как объекты будут готовы. По его словам, подготовка сооружений для хранения тактического ядерного оружия в беларуси заканчивается 7-8 июля, и сразу после этого российская сторона начнет перевозку в страну тактического ядерного вооружения.

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что согласие рф и беларуси по размещению российского тактического ядерного оружия на территорию рб демонстрирует то, что лукашенко предоставляет все больший контроль над страной кремлю.

17 июня российский диктатор заявил, что первую партию тактического ядерного вооружения доставили в беларусь.

Член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский 19 июня заявил, что украинская сторона не имеет достоверной доказательной базы о том, что россия уже передислоцировала ядерное оружие на территорию Беларуси.