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Буданов заперечив інформацію про розміщення росіянами своєї ядерної зброї у білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в ефірі національного телемарафону заперечив інформацію, що російська тактична ядерна зброя вже перебуває на території білорусі, передає УНН.

Буданов заперечив інформацію про розміщення росіянами своєї ядерної зброї у білорусі

Цитата

"Процес підготовки до можливого переміщення триває. Сховища готуються. Але наразі жодна боєголовка ще не переміщена", - сказав Буданов.

Доповнення

9 червня 2023 року на зустрічі із самопроголошеним президентом білорусі олександром лукашенком путін заявив, що розміщення російської тактичної ядерної зброї в білорусі розпочнеться після того, як об'єкти будуть готові. За його словами, підготовка споруд для зберігання тактичної ядерної зброї в білорусі закінчується 7-8 липня, і одразу ж після цього російська сторона почне перевезення в країну тактичного ядерного озброєння.

Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що згода рф та білорусі щодо розміщення російської тактичної ядерної зброї на територію рб демонструє те, що лукашенко надає все більший контроль над країною кремлю.

17 червня російський диктатор заявив, що першу партію тактичного ядерного озброєння доставили в білорусь.

Член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський 19 червня заявив, що українська сторона не має достеменної доказової бази про те, що росія вже передислокувала ядерну зброю на територію білорусі.

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