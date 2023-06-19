Україна на сьогодні не має доказів, що ядерна зброя вже в білорусі - Веніславський

$41.390.02
46.921.07
ukru
В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
Ексклюзив
08:15 • 12299 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 38461 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 36900 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 42223 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 111408 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 178879 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 193381 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 143477 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137752 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87866 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
6.2м/с
28%
Популярнi новини

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 28746 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 32740 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 35263 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 28257 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 21247 перегляди
Публікації

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 21457 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 38440 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 193369 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 246502 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 393763 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 18266 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 23240 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 39358 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 35509 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 143476 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Україна на сьогодні не має доказів, що ядерна зброя вже в білорусі - Веніславський

Київ • УНН

 • 1024682 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Українська сторона не має достеменної доказової бази про те, що росія вже передислокувала ядерну зброю на територію білорусі. Про це розповів народний депутат, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський на брифінгу, передає УНН.

Україна на сьогодні не має доказів, що ядерна зброя вже в білорусі - Веніславський

Цитата

"На засіданні нашого комітету в закритому режимі ми заслуховували представників розвідувального співтовариства. Наразі ми не можемо підтвердити, що вже на території республіки білорусь розташована ядерна зброя. Ми знаємо, що сховища для її розташування ретельно підготовлені, але задокументованого факту передачі ядерної зброї немає", - заявив Веніславський.

Деталі

Водночас він повідомив, що українська сторона "консолідує зусилля", щоб привернути увагу міжнародної спільноти щодо "надзвичайного характеру цієї потенційної загрози", яку декларують російський та білоруський диктатори володимир путін та олександр лукашенко.

Додамо

9 червня 2023 року на зустрічі із самопроголошеним президентом білорусі олександром лукашенком путін заявив, що розміщення російської тактичної ядерної зброї в білорусі розпочнеться після того, як об'єкти будуть готові. За його словами, підготовка споруд для зберігання тактичної ядерної зброї в білорусі закінчується 7-8 липня, і одразу ж після цього російська сторона почне перевезення в країну тактичного ядерного озброєння.

Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що згода рф та білорусі щодо розміщення російської тактичної ядерної зброї на територію рб демонструє те, що лукашенко надає все більший контроль над країною кремлю.

17 червня російський диктатор заявив, що першу партію тактичного ядерного озброєння доставили в білорусь.

Нагадаємо

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов 18 червня розповів, що заяви про можливе розміщення ядерної зброї на території білорусі так само є елементом московського шантажу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітика
Brent
$64.93
Bitcoin
$84,578.90
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.25
Золото
$3,243.41
Ethereum
$1,635.74