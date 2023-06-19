Україна на сьогодні не має доказів, що ядерна зброя вже в білорусі - Веніславський
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Українська сторона не має достеменної доказової бази про те, що росія вже передислокувала ядерну зброю на територію білорусі. Про це розповів народний депутат, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський на брифінгу, передає УНН.
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"На засіданні нашого комітету в закритому режимі ми заслуховували представників розвідувального співтовариства. Наразі ми не можемо підтвердити, що вже на території республіки білорусь розташована ядерна зброя. Ми знаємо, що сховища для її розташування ретельно підготовлені, але задокументованого факту передачі ядерної зброї немає", - заявив Веніславський.
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Водночас він повідомив, що українська сторона "консолідує зусилля", щоб привернути увагу міжнародної спільноти щодо "надзвичайного характеру цієї потенційної загрози", яку декларують російський та білоруський диктатори володимир путін та олександр лукашенко.
Додамо
9 червня 2023 року на зустрічі із самопроголошеним президентом білорусі олександром лукашенком путін заявив, що розміщення російської тактичної ядерної зброї в білорусі розпочнеться після того, як об'єкти будуть готові. За його словами, підготовка споруд для зберігання тактичної ядерної зброї в білорусі закінчується 7-8 липня, і одразу ж після цього російська сторона почне перевезення в країну тактичного ядерного озброєння.
Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що згода рф та білорусі щодо розміщення російської тактичної ядерної зброї на територію рб демонструє те, що лукашенко надає все більший контроль над країною кремлю.
17 червня російський диктатор заявив, що першу партію тактичного ядерного озброєння доставили в білорусь.
Нагадаємо
Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов 18 червня розповів, що заяви про можливе розміщення ядерної зброї на території білорусі так само є елементом московського шантажу.