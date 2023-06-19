Украина на сегодня не имеет доказательств, что ядерное оружие уже в беларуси - Вениславский

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"На заседании нашего комитета в закрытом режиме мы заслушивали представителей разведывательного сообщества. Сейчас мы не можем подтвердить, что уже на территории республики беларусь расположено ядерное оружие. Мы знаем, что хранилища для его размещения тщательно подготовлены, но задокументированного факта передачи ядерного оружия нет", - заявил Вениславский.

Детали

В то же время он сообщил, что украинская сторона "консолидирует усилия", чтобы привлечь внимание международного сообщества к "чрезвычайному характеру этой потенциальной угрозы", которую декларируют российский и белорусский диктаторы владимир путин и александр лукашенко.

Добавим

9 июня 2023 года на встрече с самопровозглашенным президентом беларуси александром лукашенко путин заявил, что размещение российского тактического ядерного оружия в беларуси начнется после того, как объекты будут готовы. По его словам, подготовка сооружений для хранения тактического ядерного оружия в беларуси заканчивается 7-8 июля, и сразу после этого российская сторона начнет перевозку в страну тактического ядерного вооружения.

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что согласие рф и беларуси на размещение российского тактического ядерного оружия на территорию рб демонстрирует то, что лукашенко предоставляет все больший контроль над страной кремлю.

17 июня российский диктатор заявил, что первую партию тактического ядерного вооружения доставили в беларусь.

Напомним

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов 18 июня рассказал, что заявления о возможном размещении ядерного оружия на территории Беларуси так же являются элементом московского шантажа.