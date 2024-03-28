Буданов рассказал, изменится ли что-то для Украины, если исчезнет путин

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что в случае исчезновения президента рф владимира путина ненависть россиян еще много лет будет влиять достаточно серьезно на все принятия решений. Об этом он заявил на Третьем международном форуме по стратегическим коммуникациям Kyiv Stratcom Forum 2024, передает УНН со ссылкой на ГУР.

Риторический вопрос. Быстро точно ничего не изменится, сразу вам говорю. С резкими изменениями в рф не может резко измениться их отношение к миру, их мировосприятие - заявил Буданов.

Он отметил, что россияне стали жертвами своей же пропаганды. По его словам, они и сами это признают.

"Общество прокачано на ненависть к коллективному Западу и Украине. Даже если сейчас появится человек и скажет: "Знаете, останавливаемся!", даже если все остановилось - эта ненависть еще много лет будет влиять достаточно серьезно на все принятия решений, потому что все они будут исходить из позиций, что они - враги", - заявил глава ГУР.

Также, он отметил, что у украинцев по отношению к россии будет то же самое.

"(Представим - ред.), все остановилось, россия извинилась - кто поверит россии через год? Это необратимые процессы, которые уже прошли в обществе. Для этого нужны годы и работа", - сказал Буданов.

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