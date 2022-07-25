Буданов возглавит комитет по разведке при Президенте, а Галаган будет работать в СБУ - Зеленский

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«Принял сегодня важные кадровые решения, в частности, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов будет возглавлять и комитет по вопросам разведки при Президенте Украины. Новым командующим Сил специальных операций ВСУ назначен боевой генерал Виктор Хоренко, а генерал Григорий Галаган переводится на другое направление с целью обновления Службы безопасности Украины и назначен первым заместителем руководителя Центра специальных операций А СБУ», – рассказал Зеленский.

Дополнение

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщал журналисту УНН, что Руслана Демченко отстранили от должности главы комитета по вопросам разведки при Президенте Украины.

Зеленский уволил Демченко с должности первого заместителя секретаря СНБО.