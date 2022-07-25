Демченка відсторонили від посади голови комітету з питань розвідки при Президенту – ОП

Деталі

Подоляк підтвердив, що Демченка відсторонили від посади голови комітету з питань розвідки при Президентові України.

У ЗМІ повідомляють, що замість Демченка цю посаду має отримати начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

Окрім того, Подоляк прокоментував звільнення Демченка з посади першого заступника секретаря РНБО.

«Прекрасно розумію, що хочеться сенсацій, але в даному випадку мова йде про інше. З одного боку, Президент продовжує кардинально змінювати роботу блоку безпеки та оборони з урахуванням викликів військового часу. Сьогодні потрібні виключно швидкі професійні рішення. Більше того, сьогодні маємо виснажливий формат війни. Не всі менеджери з різних причин можуть втримати цей темп, ритм, навантаження. Ми ж говоримо в даному випадку про вкрай важку модераційну роботу 24 на 7. Тому через особисті причини, пов‘язані зі складним станом здоров‘я, пан Демченко не зможе продовжувати виконувати роботу, оскільки потребує серйозного лікування. Тому без конспірології, будь-ласка», - розповів Подоляк.

Він визнав, що безумовно, зміна заступника секретаря РНБО - це певна інформаційна подія.

«Однак кадрові питання в даному випадку - абсолютна прерогатива Президента, який керується виключно державними інтересами. Пан Демченко є професійним дипломатом, що активно працював на різних посадах державної служби протягом практично всього часу нашої незалежності. До речі, з першого дня повномасштабного вторгнення пан Демченко перебував на робочому місці в Києві та виконував свої професійні обов‘язки.. То ж, сьогодні Президент ухвалив певні кадрові рішення, перерозподілив обов’язки між іншими членами команди, оптимізував роботу РНБО під нові виклики нинішнього формату війни», - сказав Подоляк.

Доповнення

Зеленський звільнив Демченка з посади першого заступника секретаря РНБО.

Додамо

Минулого тижня президент Володимир Зеленський звільнив очільників Служби безпеки України п’яти областей – Сумської, Полтавської, Закарпатської, Житомирської та Дніпропетровської, а також заступника голови СБУ Володимира Горбенка.