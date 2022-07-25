Зеленський звільнив Демченка з посади першого заступника секретаря РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Президент Володимир Зеленський звільнив Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Про це повідомляє УНН із посиланням на указ глави держави.
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"Звільнити Демченка Руслана Михайловича з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України", – ідеться в указі №528.
Нагадаємо
Минулого тижня президент Володимир Зеленський звільнив очільників Служби безпеки України п’яти областей – Сумської, Полтавської, Закарпатської, Житомирської та Дніпропетровської, а також заступника голови СБУ Володимира Горбенка.