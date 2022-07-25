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Демченко отстранили от должности главы комитета по разведке при Президенте – ОП

Демченко отстранили от должности главы комитета по разведке при Президенте – ОП

Киев • УНН

 • 167252 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Руслана Демченко отстранили от должности главы комитета по разведке при Президенте Украины. Об этом сообщил журналисту УНН советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Детали

Подоляк подтвердил, что Демченко отстранили от должности главы комитета по разведке при Президенте Украины.

В СМИ сообщают, что вместо Демченко этот пост должен получить начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

Кроме того, Подоляк прокомментировал увольнение Демченко с должности первого заместителя секретаря СНБО.

«Прекрасно понимаю, что хочется сенсаций, но в данном случае речь идет о другом. С одной стороны Президент продолжает кардинально менять работу блока безопасности и обороны с учетом вызовов военного времени. Сегодня нужны исключительно быстрые профессиональные решения. Более того, сегодня есть изнурительный формат войны. Не все менеджеры по разным причинам могут удержать этот темп, ритм, нагрузку. Мы же говорим в данном случае о крайне тяжелой модерационной работе 24 на 7. Поэтому по личным причинам, связанным со сложным состоянием здоровья, господин Демченко не сможет продолжать выполнять работу, поскольку требует серьезного лечения. Поэтому без конспирологии, пожалуйста», – рассказал Подоляк.

Он признал, что безусловно, смена заместителя секретаря СНБО – это определенное информационное событие.

«Однако кадровые вопросы в данном случае – абсолютная прерогатива Президента, руководствующегося исключительно государственными интересами. Господин Демченко является профессиональным дипломатом, активно работавшим на разных должностях государственной службы на протяжении практически всего времени нашей независимости. Кстати, с первого дня полномасштабного вторжения господин Демченко находился на рабочем месте в Киеве и выполнял свои профессиональные обязанности. Поэтому сегодня Президент принял определенные кадровые решения, перераспределил обязанности между другими членами команды, оптимизировал работу. СНБО под новые вызовы нынешнего формата войны», – сказал Подоляк.

Дополнение

Зеленский уволил Демченко с должности первого заместителя секретаря СНБО.

Добавим

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский уволил руководителей Службы безопасности Украины пяти областей – Сумской, Полтавской, Закарпатской, Житомирской и Днепропетровской, а также заместителя председателя СБУ Владимира Горбенко.

Украинские Национальные Новости

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