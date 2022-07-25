Буданов очолить комітет з питань розвідки при Президенту, а Галаган працюватиме в СБУ - Зеленський

Цитата

«Ухвалив сьогодні важливі кадрові рішення, зокрема керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов буде очолювати й комітет з питань розвідки при Президентові України. Новим командувачем Сил спеціальних операцій ЗСУ призначений бойовий генерал Віктор Хоренко, а генерал Григорій Галаган переводиться на інший напрямок з метою оновлення Служби безпеки України й призначений першим заступником керівника Центру спеціальних операцій А СБУ», - розповів Зеленський.

Доповнення

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомляв журналісту УНН, що Руслана Демченка відсторонили від посади голови комітету з питань розвідки при Президентові України.

Зеленський звільнив Демченка з посади першого заступника секретаря РНБО.