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Хоренко замість Галагана: Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій

Хоренко замість Галагана: Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій

Київ • УНН

 • 252058 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України - звільнив Григорія Галагана і призначив Віктора Хоренка, передає УНН.

Цитата

"Звільнити Галагана Григорія Анатолійовича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України", - йдеться в указі №530/2022.

А указом №531/2022 Зеленський призначив нового командувача ССО.

"Призначити Хоренка Віктора Олександровича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України", - йдеться в документі.

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Президент Володимир Зеленський звільнив Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

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