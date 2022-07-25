Хоренко замість Галагана: Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України - звільнив Григорія Галагана і призначив Віктора Хоренка, передає УНН.
Цитата
"Звільнити Галагана Григорія Анатолійовича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України", - йдеться в указі №530/2022.
А указом №531/2022 Зеленський призначив нового командувача ССО.
"Призначити Хоренка Віктора Олександровича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України", - йдеться в документі.
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