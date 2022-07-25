Хоренко вместо Галагана: Зеленский сменил командующего Сил специальных операций
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины – уволил Григория Галагана и назначил Виктора Хоренко, передает УНН.
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"Уволить Галагана Григория Анатольевича с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе №530/2022.
А указом №531/2022 Зеленский назначил нового командующего ССО.
"Назначить Хоренко Виктора Александровича командующим Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины", - говорится в документе.
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