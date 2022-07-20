Звільнення Баканова і Венедіктової не останні: Данілов натякнув на подальші кадрові рішення

Цитата

“Лунали певні прізвища, але я волію працювати з документами. Швидше за все, це були не останні звільнення, ми ще бачитимемо певні процеси”, – заявив він.

Деталі

Данілов зазначив, що слід спокійніше приймати всі зміни, які українці могли спостерігати останніми днями. Секретар РНБО нагадав, що ще 24 лютого Президент запросив на Банкову всіх керівників фракцій та депутатських груп, та запропонував їм на період війни забути про попередні недомовки.

“На превеликий жаль, через короткий проміжок часу не всі дотримувалися цього, та почалися політичні процеси. Звичайно, зараз не до політики, адже нам потрібно виконати одне завдання на всіх – перемогти”, – додав він.

Доповнення

19 липня Президент України Володимир Зеленський звільнив очільників Служби безпеки України п’яти областей - Сумської, Полтавської, Закарпатської, Житомирської та Дніпропетровської, а також заступника голови СБУ Володимира Горбенка.

Також Зеленський підписав указ про звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора.