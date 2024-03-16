Буданов: нападения на приграничные регионы РФ быстро не прекратятся

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил в эфире телемарафона, что атаки на приграничные российские регионы не прекратятся в ближайшее время. При этом он назвал эти нападения "внутренним вопросом" России, поскольку, по его словам, в них участвуют россияне, которые воюют за Украину, передает УНН.

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Насколько нам известно, они не намерены в ближайшее время заканчивать. Они будут делать то, на что у них хватит сил. А как мы видим, сил у них достаточно, чтобы по меньшей мере достичь ограниченного успеха сказал Кирилл Буданов.

Он добавил, что это внутригосударственный российский вопрос.

Нам могут больше нравиться одни, меньше нравиться другие. Но, что одни русские, что другие добавил он.

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