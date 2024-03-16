Буданов рассказал, сколько жителей на ВОТ готовы голосовать на так называемых выборах рф

На временно оккупированных территориях готовы голосовать на так называемых выборах президента рф не более 30% населения. Об этом заявил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире "Мы-Украина", передает УНН.

Детали

По его словам, меньше всего готовы голосовать на "выборах" на Херсонщине, а вот больше всего - в Донецкой области.

Очень интересный фактор. По данным федеральной службы войск национальной гвардии российской федерации, то, что у нас принято называть росгвардия. Они сделали статистику, согласно которой в принципе на выборы не то, что пришли, а согласны идти немножко меньше чем 30%. Вот реальная картина с оккупированных территорий. Там есть полный разбор - Донецкая, Луганская, Автономная республика Крым, оккупированная часть Запорожской, Херсонской областей. Самый низкий показатель в оккупированной части Херсонской области. Самый большой, кстати, в Донецкой области. Но выше 30% - нет заявил Кирилл Буданов.

Дополнение

Ранее Буданов заявил, что все ресурсы, которые имеет россия, уже находятся на фронте. По словам главы ГУР МО, россияне имеют определенный запас ресурсов, однако он достаточно ограничен.

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