Потому что люди в рф - рабы: Буданов объяснил, почему в россии не протестуют против мобилизации

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
  •  118369 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  136572 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  138291 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  137792 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  113118 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  127249 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  120441 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  128902 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141542 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128489 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

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Публикации

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15 марта 2024, 12:36  •  160841 просмотра
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Потому что люди в рф - рабы: Буданов объяснил, почему в россии не протестуют против мобилизации

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне не протестуют против мобилизации из-за отсутствия работы и потому, что они являются "рабами", и что большинство россиян не имеют другого варианта работы, кроме как вступить в ряды вооруженных сил.

Война •   •  16317 просмотра
Потому что люди в рф - рабы: Буданов объяснил, почему в россии не протестуют против мобилизации

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат уходит с должности - Олещук

Юрий Игнат уходит с должности спикера Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и будет работать на другом направлении.

Война •   •  15588 просмотра
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат уходит с должности - Олещук

"Я бы с радостью": Буданов прокомментировал предложение обменять российское Теткино на Мелитополь

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что об обмене российского села Теткино на оккупированный Мелитополь говорить рано, поскольку российские добровольцы не собираются прекращать свои действия в ближайшее время.

Война •   •  16747 просмотра
"Я бы с радостью": Буданов прокомментировал предложение обменять российское Теткино на Мелитополь

Силы обороны отбили прорыв российской ДРГ на Сумщине

В Сумской области Силы обороны остановили очередную попытку вражеской диверсионно-разведывательной группы пересечь границу Украины, при этом количество вражеских авианалетов значительно возросло - более 40 в сутки.

Война •   •  20568 просмотра
Силы обороны отбили прорыв российской ДРГ на Сумщине

В оккупированном Бердянске прогремел громкий взрыв

В оккупированном россией городе Бердянск, Украина, прогремел громкий взрыв. По сообщениям соцсетей, это была не операция противовоздушной обороны или учения.

Война •   •  23729 просмотра
В оккупированном Бердянске прогремел громкий взрыв

В Киеве обнаружили сброс нефтепродуктов на Богатырском озере: продолжаются работы по очистке

На озере Богатырское в Оболонском районе столицы произошла утечка нефтепродуктов. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение нефтепродуктов, эксперты из КП "Плесо" установили боны и применили специальное средство "Эколан-М".

Общество •   •  25280 просмотра
В Киеве обнаружили сброс нефтепродуктов на Богатырском озере: продолжаются работы по очистке

Убийство украинки в Германии: полиция задержала россиянку и ее мужа

Немецкая полиция арестовала россиянку и ее мужа, подозреваемых в убийстве 27-летней украинки Маргариты из Харькова, которая приехала в Германию с матерью и дочерью 4 месяца назад.

Криминал и ЧП •   •  26029 просмотра
Убийство украинки в Германии: полиция задержала россиянку и ее мужа

Оккупанты планируют потратить более 45 млрд рублей на "российские ценности": что известно

В этом году россия планирует масштабную пропагандистскую кампанию, направленную на украинцев и собственное население, с использованием псевдоистории и традиционных российских ценностей для изменения сознания и усиления военной ориентации, с бюджетом в 45,8 миллиардов рублей.

Война •   •  28315 просмотра
Оккупанты планируют потратить более 45 млрд рублей на "российские ценности": что известно

Ликвидация последствий ракетного обстрела в Одессе еще продолжается - Кипер

Российские войска атаковали Одессу баллистическими ракетами "Искандер-М" из оккупированного Крыма, что повлекло прибытие министра внутренних дел Украины и главы Национальной полиции для надзора за мерами реагирования.

Война •   •  29095 просмотра
Ликвидация последствий ракетного обстрела в Одессе еще продолжается - Кипер

Днепропетровщина: враг восемь раз бил по Никопольщине, два человека ранены

В результате российского обстрела Никопольского района Днепропетровской области были ранены 75-летний мужчина и 77-летняя женщина, повреждены более трех десятков домов и разрушены объекты инфраструктуры.

Война •   •  25897 просмотра
Днепропетровщина: враг восемь раз бил по Никопольщине, два человека ранены