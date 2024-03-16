Потому что люди в рф - рабы: Буданов объяснил, почему в россии не протестуют против мобилизации

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов назвал две причины, почему россияне не протестуют против мобилизации. Первая - из-за нехватки работы в стране, а вторая, потому что люди в рф - рабы. Об этом он заявил в эфире телеканала "Мы-Украина", передает УНН.

"Об этом говорили определенное количество экспертов. Я к этому осторожно отношусь, и вам рекомендую. Почему это не произошло? Есть две причины. Первая, моральная - россия страна рабов. Вторая - на этом все сейчас зарабатывают. Нет другой работы, кроме как идти в вооруженные силы для большинства россиян. Это реальность", - сказал глава ГУР, отвечая на вопрос, почему россияне не выходят на митинги против мобилизации.

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Перед этим Буданов прокомментировал предложение обменять российское Тёткино на Мелитополь.

Накануне военный "Легиона россии" отметил, что есть желание сделать обмен - российские добровольцы отдают село Теткино Курской области в обмен на освобождение Мелитополя.

"Я слышал и видел такой факт. Я бы с радостью, как там будет - увидим. Думаю, что рано для этого", - прокомментировал Буданов.