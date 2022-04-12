"Бучанская резня": глава ОВА сообщил о более 400 убитых оккупантами

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"За период оккупации захватчики убили более 400 жителей Бучанской громады", - сообщил Павлюк.

Также он обнародовал видео эксгумации тел из одной из братских могил у церкви в Буче.

Дополнение

Международная правозащитная организация Human Rights Watch собрала доказательства военных преступлений в городе Буча Киевской области, где 2 апреля были обнаружены трупы людей в гражданской одежде, некоторые - со связанными за спиной руками, после отхода российских захватчиков.