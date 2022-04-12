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"Бучанська різанина": голова ОВА повідомив про понад 400 вбитих окупантами

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Російські загарбники за час окупації Бучанської громади на Київщині вбили там понад 400 місцевих жителів, повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк у Telegram, пише УНН.

"Бучанська різанина": голова ОВА повідомив про понад 400 вбитих окупантами

Цитата

"За період окупації загарбники вбили більше 400 жителів Бучанської громади", - повідомив Павлюк.

Також він оприлюднив відео ексгумації тіл з однієї з братських могил біля церкви у Бучі.

Доповнення

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch зібрала докази воєнних злочинів у місті Буча Київської області, де 2 квітня було виявлено трупи людей у ​​цивільному одязі, деякі - зі зв'язаними за спиною руками, після відходу російських загарбників.

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