"Бучанська різанина": голова ОВА повідомив про понад 400 вбитих окупантами
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Російські загарбники за час окупації Бучанської громади на Київщині вбили там понад 400 місцевих жителів, повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк у Telegram, пише УНН.
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"За період окупації загарбники вбили більше 400 жителів Бучанської громади", - повідомив Павлюк.
Також він оприлюднив відео ексгумації тіл з однієї з братських могил біля церкви у Бучі.
Доповнення
Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch зібрала докази воєнних злочинів у місті Буча Київської області, де 2 квітня було виявлено трупи людей у цивільному одязі, деякі - зі зв'язаними за спиною руками, після відходу російських загарбників.