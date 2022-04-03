Human Rights Watch зібрала докази воєнних злочинів у Бучі – Wall Street Journal
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch зібрала докази воєнних злочинів у місті Буча Київської області, де 2 квітня було виявлено трупи людей у цивільному одязі. Про це повідомляє Wall Street Journal, пише УНН.
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"Ми зафіксували безперечний випадок страти російськими військовими в Бучі 4 березня", - повідомила представник Human Rights Watch.
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Правозахисники брали інтерв'ю у жінки, яка була свідком того, як російські військові оточили групу з п'ятьох чоловіків та вбили одного з них пострілом у потилицю.
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Російських військових вивели з Київської області, вони перемістили свої воєнні операції на Донбас. Радник голови Офісу Михайло Подоляк у своєму Twitter повідомив про розстріляних людей зі зв'язаними руками на вулицях Бучі.
Відомий український ведучий та журналіст Дмитро Комаров показав відео зі звільненої Бучі. За його словами, побачене їм збігається з оповіданнями – рашисти знищували чоловіче населення віком від 18 до 60 років.
Крім того, Міноборони повідомили про виявлені мертві жіночі тіла на дорозі неподалік Києва.
Міністерство закордонних справ Великої Британії зазначило, що країна збирає докази для Міжнародного кримінального суду за фактами знущання з мирного населення у Бучі та інших містах України.