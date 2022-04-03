Human Rights Watch собрала доказательства военных преступлений в Буче – Wall Street Journal
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Международная правозащитная организация Human Rights Watch собрала доказательства военных преступлений в городе Буча Киевской области, где 2 апреля были обнаружены трупы людей в гражданской одежде. Об этом сообщает Wall Street Journal, пишет УНН.
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"Мы зафиксировали бесспорный случай казни российскими военными в Буче 4 марта", - сообщила представитель Human Rights Watch.
Детали
Правозащитники брали интервью у женщины, которая была свидетелем того, как российские военные окружили группу из пяти мужчин и убили одного из них выстрелом в затылок.
Добавим
Российские войска вывели из Киевской области, они переместили свои военные операции на Донбасс. Советник главы Офиса Михаил Подоляк в своем Twitte rсообщил о расстрелянных людях со связанными руками на улицах Бучи.
Известный украинский ведущий и журналист Дмитрий Комаров показал видео из освобожденной Буче. По его словам, увиденное им совпадает с рассказами - рашисты уничтожали мужское население в возрасте от 18 до 60 лет.
Кроме того, Минобороны сообщили о выявленных мертвых женских тел на дороге недалеко от Киева.
Министерство иностранных дел Великобритании отметило, что страна собирает доказательства для Международного уголовного суда по фактам издевательства над мирным населением в Буче и других городах Украины.