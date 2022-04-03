Human Rights Watch собрала доказательства военных преступлений в Буче – Wall Street Journal

Цитата

"Мы зафиксировали бесспорный случай казни российскими военными в Буче 4 марта", - сообщила представитель Human Rights Watch.

Детали

Правозащитники брали интервью у женщины, которая была свидетелем того, как российские военные окружили группу из пяти мужчин и убили одного из них выстрелом в затылок.

Добавим

Российские войска вывели из Киевской области, они переместили свои военные операции на Донбасс. Советник главы Офиса Михаил Подоляк в своем Twitte rсообщил о расстрелянных людях со связанными руками на улицах Бучи.

Известный украинский ведущий и журналист Дмитрий Комаров показал видео из освобожденной Буче. По его словам, увиденное им совпадает с рассказами - рашисты уничтожали мужское население в возрасте от 18 до 60 лет.

Кроме того, Минобороны сообщили о выявленных мертвых женских тел на дороге недалеко от Киева.

Министерство иностранных дел Великобритании отметило, что страна собирает доказательства для Международного уголовного суда по фактам издевательства над мирным населением в Буче и других городах Украины.