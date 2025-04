МИД Британии возмущено зверствами в Буче: страна собирает доказательства военных преступлений рф

Цитата

“Возмущена зверствами в Буче и других городах Украины. Сообщение о том, что российские войска нападают на невинных мирных жителей, вызывают отвращение. Великобритания работает с другими для сбора доказательств и поддержки Международного уголовного суда с целью расследования военных преступлений. Виновные будут привлечены к ответственности”, - заявила она.

Appalled by atrocities in Bucha and other towns in Ukraine. Reports of Russian forces targeting innocent civilians are abhorrent.



The UK is working with others to collect evidence and support @IntlCrimCourt war crimes investigation. Those responsible will be held to account.

В Министерстве обороны Украины заявили, что Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область освобождены от российских оккупантов.

2 апреля советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в своем Twitter сообщил о расстрелянных людях со связанными руками на улицах Бучи.

Также возле трассы в 20 км от Киева выявили обнаружили мертвые тела мирных жителей. Под одеялом лежало 4-5 мертвых обнаженных женщин, которых русские варвары пытались сжечь на обочине.