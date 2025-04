МЗС Британії обурене звірствами в Бучі: країна збирає докази воєнних злочинів рф

Цитата

“Обурена звірствами у Бучі та інших містах України. Повідомлення про те, що російські війська нападають на безневинних мирних жителів, викликають огиду. Велика Британія працює з іншими для збирання доказів та підтримки Міжнародного кримінального суду з метою розслідування воєнних злочинів. Винних буде притягнуто до відповідальності”, – заявила вона.

Appalled by atrocities in Bucha and other towns in Ukraine. Reports of Russian forces targeting innocent civilians are abhorrent.



The UK is working with others to collect evidence and support @IntlCrimCourt war crimes investigation. Those responsible will be held to account.

— Liz Truss (@trussliz) April 2, 2022

Додамо

У Міністерстві оборони України заявили, що Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область звільнені від російських окупантів.

2 квітня радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк у своєму Twitter повідомив про розстріляних людей зі зв'язаними руками на вулицях Бучі.

Також біля траси за 20 км від Києва виявили мертві тіла мирних жителів. Під ковдрою лежало 4-5 мертвих оголених жінок, яких російські варвари намагалися спалити на узбіччі.