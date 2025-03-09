Брюссель планирует ввести запрет на въезд в ЕС для принудительно депортированных людей
Киев • УНН
Еврокомиссия представит новый закон о репатриации нелегальных мигрантов с территории ЕС. Урсула фон дер Ляйен анонсировала введение "Европейского приказа о возвращении" и запрет на въезд для депортированных.
Еврокомиссия намерена представить законодательное предложение о репатриации людей, которые нелегально проживают в ЕС. По словам Президента Комиссии, это является ключевым элементом политики ЕС в сфере предоставления убежища.
Передает УНН со ссылкой на Europa Press.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет ввести запрет на въезд для людей, которых депортируют из ЕС.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила в воскресенье, что реформа, которую ее команда представит во вторник для ускорения высылки нелегальных мигрантов, прибывающих на европейскую территорию, будет включать фигуру "Европейского приказа о возвращении" и другие меры, такие как запрет на въезд в ЕС для тех, кто был принудительно депортирован.
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Урсула фон дер Ляйен заявила, что в случае угрозы безопасности будут приняты более жесткие меры, и пообещала, что международные правовые обязательства и основные права будут "полностью соблюдены".
Комиссар ЕС по вопросам миграции Магнус Бруннер ранее заявил, что следует иметь возможность задерживать соответствующих лиц, "чтобы они не находились на свободе, пока готовится их репатриация".
Напоминаем
УНН сообщал ранее, что ЕС планирует изменить правила отправки мигрантов без права на пребывание. Новый закон должен упорядочить процесс депортации и обязать страны-члены сотрудничать в этом вопросе.
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