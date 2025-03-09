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Брюссель планує запровадити заборону на в'їзд у ЄС для примусово депортованих людей

Київ • УНН

 • 27554 перегляди

Єврокомісія представить новий закон про репатріацію нелегальних мігрантів з території ЄС. Урсула фон дер Ляєн анонсувала запровадження "Європейського наказу про повернення" та заборону на в'їзд для депортованих.

Брюссель планує запровадити заборону на в'їзд у ЄС для примусово депортованих людей

Єврокомісія має намір представити законодавчу пропозицію про репатріацію людей, які нелегально проживають в ЄС. За словами Президента Комісії, це є ключовим елементом політики ЄС у сфері надання притулку.

Передає УНН із посиланням на Europa Press.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн хоче ввести заборону на в'їзд для людей, яких депортують з ЄС. 

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила в неділю, що реформа, яку її команда представить у вівторок для прискорення висилки нелегальних мігрантів, які прибувають на європейську територію, включатиме фігуру "Європейського наказу про повернення" та інші заходи, такі як заборона на в'їзд до ЄС для тих, хто був примусово депортований.

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 Урсула фон дер Ляєн заявила, що в разі загрози безпеці будуть вжиті більш жорсткі заходи, і пообіцяла, що міжнародні правові зобов'язання і основні права будуть "повністю дотримані".

Комісар ЄС з питань міграції Магнус Бруннер заявив раніше, що слід мати можливість затримувати відповідних осіб, "щоб вони не перебували на волі, поки готується їхня репатріація".

Нагадаємо

УНН передавав раніше, що ЄС планує змінити правила відсилання мігрантів без права на перебування. Новий закон має впорядкувати процес депортації та зобов'язати країни-члени співпрацювати у цьому питанні.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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