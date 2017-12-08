Брюссель лишили права проведения ЧЕ-2020

Поскольку "Евростадиум" не смог выполнить условия, выдвинутые исполкомом УЕФА 20 сентября 2017, четыре матча, которые планировалось провести в Брюсселе, по результатам голосования перенесены на лондонский "Уэмбли". Таким образом, "Уэмбли" примет семь матчей, поскольку ранее в столице Великобритании планировалось провести оба полуфинала и финал.

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Ареной, на которой пройдет матч открытия Евро-2020 года, по итогам заседания Исполнительного комитета УЕФА в Ньоне объявлен римский "Стадио Олимпико". На встрече были приняты и другие решения, касающиеся финальной стадии следующего чемпионата Европы.

Стоит отметить, что в результате слепой жеребьевки города-хозяева были разбиты на пары (был утвержден один из шести различных вариантов, составленных на основе спортивных и географических соображений):

Группа A: Рим и Баку

Группа B: Санкт-Петербург и Копенгаген

Группа C: Амстердам и Бухарест

Группа D: Лондон и Глазго

Группа E: Бильбао и Дублин

Группа F: Мюнхен и Будапешт.

Добавим, что первенство Старого Света 2020 впервые будет проведена на 12 стадионах в 12 разных городах.