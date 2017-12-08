Брюссель лишили права проведения ЧЕ-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Срыв сроков, отведенных на строительство стадиона в Брюсселе, помешало Бельгии проведению чемпионата Европы 2020 года, сообщает УНН со ссылкой на сайт Walesonline.
Поскольку "Евростадиум" не смог выполнить условия, выдвинутые исполкомом УЕФА 20 сентября 2017, четыре матча, которые планировалось провести в Брюсселе, по результатам голосования перенесены на лондонский "Уэмбли". Таким образом, "Уэмбли" примет семь матчей, поскольку ранее в столице Великобритании планировалось провести оба полуфинала и финал.
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Ареной, на которой пройдет матч открытия Евро-2020 года, по итогам заседания Исполнительного комитета УЕФА в Ньоне объявлен римский "Стадио Олимпико". На встрече были приняты и другие решения, касающиеся финальной стадии следующего чемпионата Европы.
Стоит отметить, что в результате слепой жеребьевки города-хозяева были разбиты на пары (был утвержден один из шести различных вариантов, составленных на основе спортивных и географических соображений):
Группа A: Рим и Баку
Группа B: Санкт-Петербург и Копенгаген
Группа C: Амстердам и Бухарест
Группа D: Лондон и Глазго
Группа E: Бильбао и Дублин
Группа F: Мюнхен и Будапешт.
Добавим, что первенство Старого Света 2020 впервые будет проведена на 12 стадионах в 12 разных городах.