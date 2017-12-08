Брюссель лишили права проведення ЧЄ-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Зрив термінів, відведених на будівництво стадіону в Брюсселі, стало на заваді Бельгії проведенню чемпіонату Європи 2020 року, повідомляє УНН з посиланням на сайт Walesonline.
Оскільки "Евростадіум" не зміг виконати умови, висунуті виконкомом УЄФА 20 вересня 2017 року, чотири матчі, які планувалося провести в Брюсселі, за результатами голосування перенесені на лондонський "Уемблі". Таким чином, "Уемблі" прийме сім матчів, оскільки раніше в столиці Великобританії планувалося провести обидва півфінали і фінал.
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Ареною, на якій пройде матч відкриття Євро-2020 року, за підсумками засідання Виконавчого комітету УЄФА в Ньйоні оголошений римський "Стадіо Олімпіко". На зустрічі були прийняті й інші рішення, що стосуються фінальної стадії наступного чемпіонату Європи.
Варто відзначити, що в результаті сліпого жеребкування міста-господарі були розбиті на пари (був затверджений один з шести різних варіантів, складених на основі спортивних і географічних міркувань):
Група A: Рим і Баку
Група B: Санкт-Петербург і Копенгаген
Група C: Амстердам і Бухарест
Група D: Лондон і Глазго
Група E: Більбао і Дублін
Група F: Мюнхен і Будапешт.
Додамо, що першість Старого Світу 2020 року вперше буде проведена на 12 стадіонах в 12 різних містах.